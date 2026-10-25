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Общество

Владимир Путин поздравил жительницу Псковской области с 83-летием

Несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей, жительница деревни Мараморочка Стругокрасненского района Таисия Николаева отмечает сегодня, 25 октября, 83-й день рождения. Об этом сообщили в районной газете «Струги».

Фото: районная газета «Струги»

Заместитель главы администрации округа Ольга Васильева вручила имениннице поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина, цветы и подарки от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы округа Александра Волкова. От большой ветеранской организации Таисию Александровну поздравила председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева.

Гости пожелали имениннице крепкого здоровья, чтобы она была окружена заботой и вниманием родных людей.

Таисия Николаева родилась в деревне Сверетово, когда фашисты оккупировали эту землю. Вскоре каратели угнали трёх детей, маму и бабушек. Отец ушёл на фронт. Семья Таисии попала в Латвию, где мама и бабушки работали на хозяев. За маленькими девочками, старшей из которых было всего три года, ухаживали бабушки.

После войны семья вернулась домой. Отец работал плотником и сам построил дом в деревне Цапелька. Таисия Николаева окончила семь классов и год отработала за маму в совхозе.

Потом вышла замуж и устроилась санитаркой в медпункт. Позже 20 лет трудилась в дорожной организации разнорабочей. В семье родились двое детей. Есть две внучки и две правнучки.

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