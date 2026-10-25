Врач назвал причины загустения крови

16:13, 25 октября 2026, ПАИ

Курение и недостаток жидкости в рационе могут привести к загустению крови. Об этом рассказал уролог-андролог, кандидат медицинских наук Роман Хромов, пишет «Лента.ру».

По словам эксперта, угарный газ из табачного дыма связывается с гемоглобином, нарушая перенос кислорода к тканям. Пытаясь компенсировать эту нехватку, организм усиленно вырабатывает эритроциты. В результате кровь становится более густой и вязкой. Кроме того, курение повреждает стенки сосудов и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Роман Хромов также отметил, что к загустению крови может привести обезвоживание, при котором уменьшается объём плазмы крови. Причинами обезвоживания могут стать выраженное потоотделение, высокая температура, рвота и диарея.