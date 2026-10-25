Шеф назвал ошибки, которые мешают раскрыть вкус суши

16:56, 25 октября 2026, ПАИ

Многие любители японской кухни неосознанно совершают ошибки, которые мешают раскрыть вкус блюда. Об этом рассказал бренд-шеф «Доставки Kaifa» Станислав Визен, пишет «Газета.Ru».

По его словам, у каждой добавки своя роль. Имбирь освежает рецепторы, поэтому его едят между разными видами роллов, а не вместе с ними. Соевый соус лишь подчёркивает вкус рыбы и риса: если обмакнуть ролл целиком, рис напитается жидкостью, и остальные ингредиенты будет сложнее почувствовать. Васаби стоит добавлять понемногу, чтобы контролировать остроту.

К суши подойдёт не каждый напиток. Белое вино Станислав Визен не советует: оно слишком яркое для нежной рыбы и лёгких начинок вроде лосося, тунца, креветки или авокадо и перебивает их вкус. По его мнению, лучший вариант – зелёный чай: нейтральный, не перебивает начинку и хорошо сочетается с рисом и рыбой.

Важен и порядок: начинать лучше с простых роллов, например с огурцом, затем переходить к более сложным, а запечённые и горячие оставить на конец – их вкус насыщеннее. Способ употребления зависит от блюда: нигири и сашими едят руками, роллы – палочками, резюмировал эксперт.