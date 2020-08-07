33 кандидата баллотировались в Собрание депутатов в Плюсском районе
7 августа в Плюсском районе состоялось заседание территориальной избирательной комиссии Плюсского района, на котором в Собрание депутатов городских и сельского поселений Плюсского района было зарегистрировано 33 кандидата, сообщает газета «Плюсский край».
Сообщается, что 30 кандидатов были выдвинуты районным отделением партии «Единая Россия». Псковское региональное отделение политической партии ЛДПР представило трёх кандидатов.
Следующее заседание комиссии состоится 10 августа.