Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

10:49, 09 августа 2020, ПАИ

Кто стареет быстрее: вегетарианцы или мясоеды, рассказала кандидат медицинских наук, врач диетолог и нутрициолог Инна Кононенко. В беседе с 5-tv.ru эксперт с научной точки зрения объяснила, как зависит продолжительность жизни от потребляемых продуктов.

Инна Кононенко объяснила, что существует два показателя изнашиваемости организма: толщина сосудистой стенки в общей сонной артерии и работа митохондрий — «энергетических станций» клеток.

«У вегетарианцев и веганов толщина сосудистой стенки будет ниже, чем у мясоедов. За счет того, что они не употребляют большое количество холестерина. Но если мясоед будет употреблять достаточное количество витаминов B12, D3, K2, то толщина этого комплекса не будет увеличиваться», — отметила медик.

Митохондрии, по словам специалиста, у вегетарианцев работают хуже, чем у мясоедов. «Это связано с тем, что мясо является источником л-карнитина, вещества, необходимого для работы митохондрий. Есть еще показатель, характеризующий синтез нашего белка. К сожалению, с вегетарианской или веганской диетой не все аминокислоты человек может получить», — сказала Инна Кононенко.

Отсутствие даже одной аминокислоты нанесет непоправимый вред здоровью человека, считают врачи. Каждый конкретный белок расщепляется и усваивается только при наличии конкретного органического соединения. При его отсутствии начнутся проблемы с ростом волос, ногтей, ухудшится зрение, состояние кожи, и сосудов.

«Все в нашем организме практически состоит из белка. У вегетарианцев не всегда сразу видны последствия отсутствия белка. С возрастом, конечно, это будет больше проявляться. Поэтому мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы. Но при условии, что соблюдают правильное питание», — резюмировала Инна Кононенко.