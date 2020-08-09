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Общество

Водитель ВАЗа пострадала в ДТП в Пустошкинском районе

Перелом костей таза получила водитель перевернувшегося в Пустошкинском районе автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария случались 7 августа в 22:00 на 1-м километре трассы Холюны – Дракуново. Водитель ВАЗ-2107 – 42-летняя женщина – не справилась с управлением, автомобиль слетел в кювет и опрокинулся. Водитель была трезва.

По предварительным данным, женщина получила перелом костей таза справа, ее госпитализировали.

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