Водитель ВАЗа пострадала в ДТП в Пустошкинском районе
Перелом костей таза получила водитель перевернувшегося в Пустошкинском районе автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Авария случались 7 августа в 22:00 на 1-м километре трассы Холюны – Дракуново. Водитель ВАЗ-2107 – 42-летняя женщина – не справилась с управлением, автомобиль слетел в кювет и опрокинулся. Водитель была трезва.
По предварительным данным, женщина получила перелом костей таза справа, ее госпитализировали.