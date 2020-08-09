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Политика

Завершилось голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: РИА Новости.

В Белоруссии закрылись избирательные участки. Граждане государства могли отдать свой голос за кандидата в президенты страны с 8:00 до 20:00, пишет РИА Новости.

Всего были открыты 5767 участков для голосования, в том числе в белорусских посольствах и генконсульствах в других странах. Голосование проходило также на закрытых участках - в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах. Также избиратели были вправе обратиться к участковой комиссии, чтобы проголосовать дома.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,84 миллиона человек.

Избиратели могли отдать свой голос за одного из пяти кандидатов в президенты. Это сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, действующий глава государства Александр Лукашенко, домохозяйка Светалана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Была возможность проголосовать и против всех кандидатов.

Явка избирателей, по данным ЦИК на 18:00, составила 79%. Выборы признали состоявшимися.

Данные exit poll, озвученные в эфире канала "Беларусь 24". Диаграмма: РИА Новости.

По данным экзитполов, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах. По предварительной информации, он набирает 79,7% голосов.

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