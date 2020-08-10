34-летний мужчина угнал автомобиль у знакомого в Невельском районе

12:06, 10 августа 2020, ПАИ

В Невельском районе 34-летний мужчина угнал ВАЗ-2106 у своего знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

8 августа вечером поступило сообщение об угоне автомобиля. С заявлением в полицию обратился 53-летний житель деревни Спасс-Балаздынь Невельского района. Он рассказал, что днём его автомобиль был припаркован у дома, однако вечером транспортное средство исчезло.

Выяснилось, что угон совершил 34-летний ранее судимый знакомый потерпевшего, который приходил к нему в гости. Воспользовавшись моментом, он украл ключи и совершил угон автомобиля.

По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего. Угнанный автомобиль был изъят.