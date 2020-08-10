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Общество

Передовое программное обеспечение помогает выявлять самые маленькие пожары в Псковской области

Передовое программное обеспечение Противопожарного лесного центра Псковской области помогает выявлять самые маленькие пожары в регионе. Об этом заявил директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире проекта ПАИ-live 10 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Черней объяснил, что программа фиксирует не само возгорание, а изменение прозрачности окружающей среды, то есть дым. «Даже если горит одна сотка или меньше, это все равно фиксируется», - добавил гость эфира.

«У нас много заводов. Бывает, свалки горят. Но нам эти координаты известны, и этот промышленный фонд, который налагается на реальную пожарную обстановку, повторяется и очень легко отсеивается из общего потока информации», - пояснил Черней.

По его словам, бывают случаю, когда система помогает обнаружить возгорание домов. «Часто обнаруживаем обычные пожары: загорелся дом, и камера видит это быстрее, чем доложат, тогда сотрудники центра сообщают немедленно в МЧС, и они сразу принимают меры», - подчеркнул он.  

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