В первое время параплан вызывал у псковичей шок – Мирон Антипов

15:52, 11 августа 2020, ПАИ

Мирон Антипов – человек, который впервые полетел в Пскове на параплане, – в эфире ПАИ-live рассказал о том, как зарождалась в Псковской области культура полёта. «Первое время парапланы вызывали шок у людей оттого, что они так низко летают над головами. А сейчас все уже привыкли. Параплан в Пскове – это уже не удивительно», - поделился Мирон Антипов.

Гость эфира рассказал, что первые полеты он совершил на моторном дельтаплане: «Я к этому шел, мне было интересно, хотелось летать не на рейсовом самолете, а на легком аппарате. Были моменты, когда хотелось летать каждый день, в любую свободную минуту».

Позже на авиашоу в Европе Мирон увидел парапланы, когда они еще не были так распространены в Пскове. «Потом подтянулись друзья, начали сами технику собирать», - рассказал спикер о развитии движения в регионе.

Специалист рассказал, что цена покупного аппарата держится в районе от 400 до 600 тысяч.