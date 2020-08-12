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Общество

Александр Котов поздравил военных лётчиков Псковской области с Днём ВВС

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

12 августа в России отмечается День военно-воздушных сил. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов обратился к летчикам, штурманам, ветеранам военной авиации и специалистам инженерно-технических служб Псковской области. Спикер подчеркнул, что выбор профессионального пути для этих людей не случаен – это призвание, связанное с устремлённостью в небо, с силой характера и любовью к отчизне.

«Подвиги военных лётчиков в годы Великой Отечественной войны – пример безмерного героизма и преданности своей стране. Бесстрашием и высочайшим профессионализмом героев вдохновляются те, кто сегодня охраняет воздушные рубежи родины и защищает национальные интересы России», - отметил Котов.

По словам парламентария, псковичи, несущие службу в прославленных войсках – ВВС России, вносят вклад в обеспечение обороноспособности страны.

«От всего сердца желаю всем, чья жизнь связана с военной авиацией, здоровья благополучия и мирного неба!» - пожелал Александр Котов.

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