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Общество

Псковская область получит трансферт из федерального бюджета

Фото: Дарья Хваткова.

Правительство России предоставит очередные межбюджетные трансферты дотационным регионам на реализацию программ социально-экономического развития. 12 августа в силу вступают правила предоставления средств из федерального бюджета, сообщает «Парламентская газета».

Псковская область наряду с Республикой Марий Эл, Чувашией, Алтайским краем и Курганской областью получит федеральные средства.

Документ касается трансфертов на софинансирование расходов, направленных на реализацию программы.

Также в утвержденных правилах говорится, что, если регион неэффективно расходует предоставленный трансферт и не выполняет задачи программы, он будет вынужден вернуть средства в федеральный бюджет.

Сумма финансовой помощи пока не уточняется.

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