Псковская область получит трансферт из федерального бюджета
Правительство России предоставит очередные межбюджетные трансферты дотационным регионам на реализацию программ социально-экономического развития. 12 августа в силу вступают правила предоставления средств из федерального бюджета, сообщает «Парламентская газета».
Псковская область наряду с Республикой Марий Эл, Чувашией, Алтайским краем и Курганской областью получит федеральные средства.
Документ касается трансфертов на софинансирование расходов, направленных на реализацию программы.
Также в утвержденных правилах говорится, что, если регион неэффективно расходует предоставленный трансферт и не выполняет задачи программы, он будет вынужден вернуть средства в федеральный бюджет.
Сумма финансовой помощи пока не уточняется.