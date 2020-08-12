Китайские десантники продемонстрировали укладку парашютов в псковской части

08:48, 12 августа 2020, ПАИ

Китайские военнослужащие при подготовке к международному конкурсу десантников уложили свои парашюты за 45 минут. Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, участники иностранных команд конкурса «Десантный взвод», прибывшие накануне в Псковскую область, приступили к непосредственной подготовке.

Представители команды КНР провели укладку десантных парашютов SBS отечественного производства, которые привезли с собой.

Как отмечают в Министерстве обороны, парашютные системы китайского производства по своим тактико-техническим характеристикам схожи с российской парашютной системой Д-10, но имеют некоторые отличия и особенности в форме купола и его площади.

Площадь купола китайской парашютной системы составляет 74,7 квадратных метра, а российского Д-10 – 100 квадратных метров. Из-за этого скорость снижения на парашютной системе китайского производства и жесткость приземления значительно выше, чем у российского парашюта.

Китайские десантники при укладке парашютных систем уложились в норматив, который составляет 45 минут на укладку одной парашютной системы.