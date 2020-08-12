Более 9 тысяч заявлений в электронном виде подали на поступление в ПсковГУ

11:13, 12 августа 2020, ПАИ

В электронной приемной комиссии Псковского государственного университета на 12 августа сформировано более 5500 личных кабинетов. В общей сложности по всем уровням образования подано 9400 заявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Карту поступления пополнили Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Крым, Республика Татарстан, Республика Тыва, Чеченская Республика, Камчатский край, Красноярский край, Приморский край, Амурская область, Воронежская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Ростовская область, Сахалинская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО.

Наибольшее количество заявлений на программы среднего профессионального образования подано на «Программирование в компьютерных системах», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» и «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Туризм».

Популярными направлениями программ бакалавриата и специалитета являются «Лечебное дело», «Юриспруденция», «Экономическая безопасность», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Начальное образование и коррекционная педагогика», «Медицинская биохимия», «Строительство» и «Лингвистика».

Лидеры среди программ магистратуры: «Юриспруденция», «Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образования» (Образовательный менеджмент») и «Педагогическое образования» (Электронное обучение и цифровые платформы).

Список зарубежных стран пополнили Саудовская Аравия, Руанда, Марокко и Сирия. В ПсковГУ подали документы поступающие из 21 страны мира, добавили в вузе.