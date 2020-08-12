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Общество

В Псковской области нашли родственников погибшего в 1941 году красноармейца

Фото: «Новотранс-5П»

Родственники погибшего в 1941 году красноармейца из Псковской области были найдены. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в благотворительном фонде «Новотранс-5П».

При содействии благотворительного фонда «Новотранс-5П» найдены родственники погибшего в 1941 году красноармейца Александра Федоровича Богачева. Останки бойца были обнаружены в ходе разведывательно-поисковых работ на Ельнинском выступе в Смоленской области активистами Межрегионального поискового движения «Костер» и отряда «За Родину» (город Десногорск, Смоленская область).

Фото: «Новотранс-5П»

Личность красноармейца удалось установить благодаря уцелевшему вкладышу в найденном медальоне. Солдат оказался уроженцем села Заполье Псковской области, где до сих пор проживают его родственники.

«Поисковиками была проведена кропотливая архивная работа по поиску родственников красноармейца, и в рамках проекта «Бери шинель, пошли домой» при поддержке фонда «Новотранс-5П» останки героя вернулись на Родину, - рассказал командир МПО «Костер» Николай Красиков. - 9 августа в райцентре Бежаницы Псковской области состоялось торжественное захоронение Александра Богачева. На церемонии присутствовали его внуки, правнуки и праправнуки».

Программы благотворительного фонда «Новотранс – 5П» направлены на поддержку поисковых объединений и отрядов и оказание помощи в проведении раскопок и идентификации останков воинов, поиске родственников солдат, организации торжественных мероприятий по возвращению и захоронению героев на Родине.

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