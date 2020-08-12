Двоих должников из Псковской области арестовали за уклонение от обязательных работ

17:02, 12 августа 2020, ПАИ

За уклонение от обязательных работ привлекли к ответственности двоих должников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Должник из Новосокольников за неуплату административных штрафов был дважды подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 25 и 40 часов. Однако при проведении проверки отбытия должников наказания установлено, что обязательные работы выполнены не были.

Другой должник из деревни в Новосокольническом районе за неуплату административных штрафов был дважды направлен на обязательные работы сроком на 20 часов. В результате проверки установлено, что должник к отбытию обязательных работ не приступил.

За уклонение от выполнения обязательных работ судебным приставом-исполнителем составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от отбытия наказания в виде обязательных работ». В судебном порядке должникам назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять и семь суток каждому.