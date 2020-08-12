Псковский музей опубликовал афишу на неделю

17:12, 12 августа 2020, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города посетить различные объекты музея. Программа с 12 по 16 августа опубликована в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

12 - 16 августа / Главное здание Псковского музея (ул. Некрасова, 7, фойе 1-го этажа)



- Выставочный комплекс, посвященный 105-летию подвига Котлинского во время операции «Атака мертвецов». Вход бесплатный.



12, 13 августа / Двор Постникова (ул. Олега Кошевого, 2А)

- Интерактивная культурно-образовательная программа «В гости к профессору Мешкову».

Стоимость: 600 рублей для группы до трех человек, 800 рублей для группы до пяти человек. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-60.

Музейная акция «Культурная суббота»

14 августа в 14.00 экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7);

15 августа:

- 12:00 – экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7)

- 13:00 – экскурсия по экспозиции «Приказная палата – центр административного управления земли Псковской конца XVII – начала XVIII веков» (ул. Кремль, 4)

Стоимость посещения каждой экскурсии: 100 рублей с человека и входная плата. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 66-33-11.

- 14:00 – Программа с мастер-классом «Как учили в старину» / Приказная палата (ул. Кремль, 4)

Стоимость посещения для взрослых - 150 рублей, для детей - 200 рублей. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 72-45-74.

- 15:00 – экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища (Комсомольский пер., 6): «Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция» (группа от 5 человек).

Стоимость посещения 450 рублей. Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 72-70-97.

16 августа / Варлаамовская башня (ул. Леона Поземского, 46)

- Программа «Башня, стерегущая город». Культурно-образовательная интерактивная программа для родителей с детьми в Варлаамовской башне 17 века Окольного города.

Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-60. Сбор группы у Варлаамовской башни, двор дома №44 на улице Л. Поземского.



15 августа / 14.00 и 16 августа в 12:00 / Варлаамовская башня (ул. Леона Поземского, 46)



Экскурсия по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен.

Стоимость: 250 рублей для взрослых, 150 рублей – льготный билет. В стоимость входит: входной билет и экскурсия (продолжительность 1 час).

Посетить можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (8112) 29-22-59. Электронная почта для записи: dvorpost.museum@gmail.com.