Три газели и ломовоз вывозят крупногабаритный мусор с контейнерных площадок Пскова

17:39, 12 августа 2020, ПАИ

Три газели и ломовоз вывозят крупногабаритные отходы с контейнерных площадок Пскова с понедельника по пятницу. В состав экипажей входят водитель и один-два подсобника. Сотрудники ООО «Мехуборка Псков» собирают крупногабаритные отходы вручную, а также механизированным способом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром».

По словам специалистов, ГАЗ оснащен мультилифтом — погрузо-разгрузочным механизмом, с помощью которого осуществляется установка и снятие с рамы автомобиля бункера-накопителя. Машина забирает полный бак и устанавливает на его место пустой.

Наиболее универсальными в псковской «Мехуборке» считают ломовозы, оснащенные манипуляторными установками и предназначенные для ликвидации свалок. Грейфер, или лепестковый захват, позволяет грузить мусор, который лежит «навалом». Таким образом, экономится рабочая сила при погрузке отходов. Эти машины также применяются для вывоза КГМ.

Вывоз крупногабаритных отходов включен в действующий тариф на услуги регионального оператора. КГМ вывозится по графикам, которые составляются на основании заявок управляющих компаний и других лиц, ответственных за содержание контейнерных площадок, а также в результате мониторинга, проводимого регоператором.