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19 место занял Михаил Ведерников в рейтинге упоминаемости в Telegram-каналах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам недели занял 19-е место в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах. Фонд «Петербургская политика» и экспертная сеть «Давыдов.Индекс» составили рейтинг упоминаемости губернаторов в Telegram-каналах с 5 по 11 августа.

Количество упоминаний главы Псковской области в Telegram составило 251. Неделей ранее глава региона занимал 31-е место.

Первое место по упоминаемости занял временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (2233 упоминаний), второе – мэр Москвы Сергей Собянин (1246 упоминаний), третье – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (793 упоминаний).

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