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Общество

Евгений Стариков возглавил псковское управление ФСИН

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Начальник управления кадров Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Матвеенко сегодня, 12 августа, представил руководству Псковской области и личному составу УФСИН нового начальника управления Евгения Старикова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников поздравил Евгения Старикова с назначением на должность и отметил его большой опыт службы в правоохранительных и силовых структурах. «В Псковской области дислоцирован значительный силовой блок. Все между собой поддерживают хорошие отношения. Это позволяет комфортно работать и продуктивно взаимодействовать», – отметил глава региона и призвал начальника управления совместно расставить приоритеты в развитии уголовно-исполнительной системы Псковской области.

Со своей стороны Александр Матвеенко поблагодарил Михаила Ведерникова за поддержку ведомства и выразил готовность к развитию конструктивного сотрудничества.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Также на встрече речь зашла о возможности использования трудовых резервов региональных центров ФСИН.

По итогам встречи Михаил Ведерников выразил надежду на сохранение и развитие плодотворного сотрудничества с ведомством. «Готов приложить максимальные усилия для работы на благо системы ФСИН и региона в целом», – заверил со своей стороны начальник УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Полковник внутренней службы Евгений Стариков родился в 1968 году в селе Шипуново Алтайского края. В 1990 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР. С 2000 года проходит службу во ФСИН России. С 2013 по 2016 год – заместитель начальника ГУФСИН России по Новосибирской области. С 2016 по 2020 год занимал должность руководителя УФСИН России по Магаданской области. Приказом ФСИН России от 24 июля 2020 года Евгений Стариков назначен на должность начальника УФСИН России по Псковской области.

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