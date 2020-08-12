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Политика

Шесть тысяч договоров с юрлицами заключил в Псковской области регоператор по обращению с отходами

Шесть тысяч договоров с юридическими лицами заключил за полтора года работы в Псковской  области региональный оператор по  обращению с ТКО, сообщил на пресс-конференции 13 августа директор компании «Экопром» Сергей Пайст.

 При этом  некоторые организации пытались не заключать  договоры, пытались избежать участия. Также сложно и несистемно проходит взаимодействие с управляющими компаниями. По словам спикера, большинство УК обеспокоены сбором мусора на контейнерных площадках, а есть те, кто не обеспокоен этим и считает, что только регоператор должен этим заниматься, поскольку занимается мусором.

Сергей Пайст пояснил, что управляйка должна понимать, что наличие автомобильных шин, строительных отходов на контейнерной площадке - это вопросы управляйки, они должны за этим следить. 
«Хотелось бы, чтобы строители не выбрасывали куски бетона и кирпича в контейнеры, они ломаются. Вина будет не транспортной компании, не регоператора, если машина или контейнер сломается и мусор будет не вывезен», - напомнил руководитель «Экопрома».

Он отметил, что за 30 лет в  России катастрофически увеличилось количество несанкционированных свалок, так же как и увеличилось количество призводимого населением мусора.

«Многие считают,  что реформа - это выбросить мусор в контейнер и из него что-то сделают другое. Но это вопрос не только регионального оператора, это процесс, который проходит на государственном уровне, и сейчас это лишь маленькая ступенька.  Невозможно за год все убрать, требуется время, и еще обнаруживаются свалки, которые ранее не иденцифицировали», - отметил Сергей Пайст.

 

 

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