Шесть тысяч договоров с юрлицами заключил в Псковской области регоператор по обращению с отходами

11:37, 13 августа 2020, ПАИ

Шесть тысяч договоров с юридическими лицами заключил за полтора года работы в Псковской области региональный оператор по обращению с ТКО, сообщил на пресс-конференции 13 августа директор компании «Экопром» Сергей Пайст.

При этом некоторые организации пытались не заключать договоры, пытались избежать участия. Также сложно и несистемно проходит взаимодействие с управляющими компаниями. По словам спикера, большинство УК обеспокоены сбором мусора на контейнерных площадках, а есть те, кто не обеспокоен этим и считает, что только регоператор должен этим заниматься, поскольку занимается мусором.

Сергей Пайст пояснил, что управляйка должна понимать, что наличие автомобильных шин, строительных отходов на контейнерной площадке - это вопросы управляйки, они должны за этим следить.

«Хотелось бы, чтобы строители не выбрасывали куски бетона и кирпича в контейнеры, они ломаются. Вина будет не транспортной компании, не регоператора, если машина или контейнер сломается и мусор будет не вывезен», - напомнил руководитель «Экопрома».

Он отметил, что за 30 лет в России катастрофически увеличилось количество несанкционированных свалок, так же как и увеличилось количество призводимого населением мусора.

«Многие считают, что реформа - это выбросить мусор в контейнер и из него что-то сделают другое. Но это вопрос не только регионального оператора, это процесс, который проходит на государственном уровне, и сейчас это лишь маленькая ступенька. Невозможно за год все убрать, требуется время, и еще обнаруживаются свалки, которые ранее не иденцифицировали», - отметил Сергей Пайст.