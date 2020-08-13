Улицы Ипподромную и Аллейную отремонтируют в Пскове

11:40, 13 августа 2020, ПАИ

В Пскове в 2020 году отремонтируют улицу Ипподромную и Аллейный проезд. Об этом на пресс-конференции 13 августа сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ближайшее время комитет объявит аукцион на ремонт улицы Ипподромной. Аллейный проезд, по словам спикера, также приведут в порядок. Обе улицы отремонтируют в этом году.

Также стало известно, что 1 октября откроют для движения транспорта улицу Яна Фабрициуса и перекресток улиц Инженерная и Индустриальная.