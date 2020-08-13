В положение о нацпарке «Себежский» начали вносить изменения

14:08, 13 августа 2020, ПАИ

Изменения начали вносить в положение о нацпарке «Себежский». Об этом рассказала руководитель национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина в эфирек проекта ПАИ-live 13 августа.

«Мы начали уже вносить изменения в положение о нацпарке, чтобы оно было актуально и для местного населения, и для сотрудников парка», - отметила Надежда Подоплёкина.

Спикер отметила, что видит очень слабую работу в рамках экопросвещения.

«Люди могут заниматься хозяйственной деятельностью, просто очень много нормативных актов новых, и это вносит путаницу, и букв там много, а мало кто хочет понимать и разбираться», - добавила Подоплёкина.

Также Надежда Подоплёкина отметила, что только 1/3 района занята национальным парком, 65% из которой – это собственность России.

«Есть ограничения, связанные с собственностью, - отметила Надежда Подоплёкина, добавив, что нацпарк вводит слишком мало ограничений и запретов. – Если мы не регламентируем, что только жители могут оформлять собственность и вести деятельность, будет тоже плохо».

Спикер отметила, что если на берегу озера будет выкуплена территория, то к нему нельзя будет подойти по закону.