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Депутат Госдумы Александр Козловский выйдет в прямой эфир ПАИ-live

Александр Козловский станет гостем эфира ПАИ-live. Фото ПАИ.

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в четверг, 13 августа, в 15:00 выйдет в прямой эфир ПАИ-live.  

Итоги выжидания кандидатов на муниципальных выборах, диспозиция политических партий,  кадровые вопросы, депутатская работа в отпуске - эти и другие темы руководитель проекта ПАИ-live Александр Машкарин обсудит с Александром Козловским в прямом эфире. 

Смотрите интервью  на сайте Псковского агентства информации в 15:00

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