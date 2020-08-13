Депутат Госдумы Александр Козловский выйдет в прямой эфир ПАИ-live
Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в четверг, 13 августа, в 15:00 выйдет в прямой эфир ПАИ-live.
Итоги выжидания кандидатов на муниципальных выборах, диспозиция политических партий, кадровые вопросы, депутатская работа в отпуске - эти и другие темы руководитель проекта ПАИ-live Александр Машкарин обсудит с Александром Козловским в прямом эфире.
Смотрите интервью на сайте Псковского агентства информации в 15:00