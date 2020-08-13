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Надежда Подоплёкина: Глава Себежского района оказывает поддержку национальному парку

«Глава администрации — первый, с кем я познакомилась [Леонид Курсенков. — ПАИ], — оказывает помощь и поддержку. Мы обо всем договариваемся. Да, у нас у всех есть проблемы, но важно определить их и найти пути решения», - рассказала руководитель национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина в эфире проекта ПАИ-live 13 августа.

По словам гостьи эфира, она часто встречается с людьми, в том числе и на территории парка, отношение у всех разное. Но надо показывать делом, а не разговаривать, считает Подоплёкина.

«Полмиллиона парк вложил в то, чтобы обновить туристические стоянки, сделать новые спуски к воде. Очень жаль, что местные всё воспринимают как должное и не думают даже, что долгие годы этого не делалось. Мы это делаем не просто чтобы это ломалось, мы делаем это для всех: для жителей и гостей региона», - сказала Подоплёкина.

Кроме того, она рассказала, что в ближайших планах — привести нормативно-правовую базу парка в порядок, оборудовать к следующему лету устойчивую мобильную связь, систему охранного телевидения — камеры, которые распознают дым, создать аудиогиды, расставить фотоловушки.  

 

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