Александр Козловский рассказал, чем заняты депутаты Госдумы на каникулах

15:14, 13 августа 2020, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в прямом эфире проекта ПАИ-live 13 августа рассказал, чем заняты депутаты Госдумы на парламентских каникулах.

По словам Козловского, депутаты сейчас готовятся к выборам, часть из них все равно работает в Госдуме и готовит законопроекты, которые «должны обеспечить работу новой конституции».

«С новыми силами работаем в регионе, мало кто отдыхает», - подчеркнул Козловский.