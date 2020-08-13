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Александр Козловский рассказал, чем заняты депутаты Госдумы на каникулах

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в прямом эфире проекта ПАИ-live 13 августа рассказал, чем заняты депутаты Госдумы на парламентских каникулах.

По словам Козловского, депутаты сейчас готовятся к выборам, часть из них все равно работает в Госдуме и готовит законопроекты, которые «должны обеспечить работу новой конституции».

«С новыми силами работаем в регионе, мало кто отдыхает», - подчеркнул Козловский.

 

 

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