Александр Козловский рассказал, чем заняты депутаты Госдумы на каникулах
Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в прямом эфире проекта ПАИ-live 13 августа рассказал, чем заняты депутаты Госдумы на парламентских каникулах.
По словам Козловского, депутаты сейчас готовятся к выборам, часть из них все равно работает в Госдуме и готовит законопроекты, которые «должны обеспечить работу новой конституции».
«С новыми силами работаем в регионе, мало кто отдыхает», - подчеркнул Козловский.