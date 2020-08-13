Рейтинг «Единой России» в Псковской области держится на уровне 50%
На уровне 50% держится рейтинг «Единой России» в Псковской области. Об этом рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live 13 августа.
«Рейтинг партии высок, на сегодняшний день особенно, - отметил Александр Козловский. – С другими партиями вступать в альянс нет необходимости».
По словам Александра Козловского, партию «Единая Россия» активно поддерживают граждане.