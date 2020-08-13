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Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» везде ровно работает, тратим силы на каждой территории

«Мы ко всем территориям подходим конструктивно, не выключаемся из избирательной кампании, без встреч и работы нельзя пройти кампанию. Нужно собирать посылы от граждан, чтобы в будущем представлять их интересы. Везде ровно работаем, все силы тратим, чтобы как можно больше работать в каждой территории», - заявил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live 13 августа.

«Сепаративных переговоров не ведем, рейтинг партии высок, на сегодняшний день особенно, нам с другими партиями вступать в переговоры нет необходимости. Зачем нам вступать в альянс, если нас поддерживают граждане, мы, донося позицию, можем убедить людей отдать голоса за нас», - сказал Козловский.

Он также добавил, что сейчас в Псковской области рейтинг «Единой России» составляет около 50 %.

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