Каждую неделю в псковское отделение «Единой России» вступают новые люди

15:44, 13 августа 2020, ПАИ

Псковское отделение «Единой России» принимает новых членов каждую неделю. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Александр Козловский отметил, что в местном отделении партии постоянно происходит ротация. Кроме того, постоянно приходят новые члены – молодые люди. По словам секретаря реготделения, партия «Единая Россия» нацелена на поиск активных граждан, которые готовы работать в рядах партии и впоследствии стать представителями в депутатских собраниях.

Кроме того, по словам спикера, некоторые партии допускают промашку в общении с избирателями. «Мы говорим, что единоросс должен быть внимателен к людям, слышать их, отстаивать их интересы. Многие же разочаровываются в других партиях и становятся нашими сторонниками. Мы конструктивно с ними потом работаем, реализуя те посылы, которые нам дают наши избиратели», - отметил гость эфира.