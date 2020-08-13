Александр Козловский: Молодые партии чаще представляют люди, которые живут вне региона
Молодые партии чаще всего представляют люди, которые живут вне Псковской области. Об этом рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live 13 августа.
«Сложная и ежедневная работа требуется от партий, - отметил Александр Козловский. – Не все долго могут продержаться».
По словам депутата, в Псковской области много партий с «модными» названиями.
«Их цель направлена на помощь населению, но по факту партии представлены людьми, которые живут вне региона», - отметил Козловский, добавив, что такие партии не могут представлять и отстаивать интересы граждан.