Александр Козловский: Молодые партии чаще представляют люди, которые живут вне региона

16:11, 13 августа 2020, ПАИ

Молодые партии чаще всего представляют люди, которые живут вне Псковской области. Об этом рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live 13 августа.

«Сложная и ежедневная работа требуется от партий, - отметил Александр Козловский. – Не все долго могут продержаться».

По словам депутата, в Псковской области много партий с «модными» названиями.

«Их цель направлена на помощь населению, но по факту партии представлены людьми, которые живут вне региона», - отметил Козловский, добавив, что такие партии не могут представлять и отстаивать интересы граждан.