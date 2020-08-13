1,3 тысячи организаций закрыли в России за несоблюдение санитарных норм

19:59, 13 августа 2020, ПАИ

По итогам первого полугодия 2020 года судебные приставы закрыли 1,3 тыс. организаций, в которых не соблюдались санитарные нормы, введённые из-за коронавируса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

В числе нарушителей – магазины, в которых посетители не носят маски или не соблюдают дистанцию, и подпольные фитнес-клубы, рестораны, салоны красоты, работавшие во время карантина.

Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов подчеркнул, что закрытие 1,3 тыс. организаций за полгода в масштабах всей страны – маленький показатель, поскольку только в Москве около шести тысяч торговых предприятий получили предписания Роспотребнадзора за отсутствие средств индивидуальной защиты у посетителей и продавцов.

С Бишеновым согласен доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Игорь Строганов. По его словам, в России около 3 млн юридических лиц. Таким образом, самую строгую санкцию за невыполнение «коронавирусных» норм применили менее чем к сотой процента всех российских компаний.

Наказание за несоблюдение «коронавирусных» предписаний в Кодексе об административных правонарушениях появилось с апреля. В статью о санитарных правилах добавили ещё два состава. В итоге штрафы выросли в десятки раз – до 15 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. рублей для компаний.