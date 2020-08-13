0
19:46
ФОТОФАКТ: Гарантийный ремонт дороги на центральной улице начался в Гдове
18:19
Тала Нещадимова озвучила стоимость метеорологической станции
18:05
Тала Нещадимова: Псковские синоптики не могут дать точный прогноз погоды
18:01
Спортивная площадка в псковском вейк-парке работает бесплатно
17:58
Как погодка: ПАИ-live побывал в Псковском центре по метеорологии
17:19
«Пуп земли кузнечной» встречает гостей Двора Постникова
16:59
Как пандемия коронавируса повлияла на реализацию нацпроекта на заводе ПЭМЗ
Еще новости
Общество

1,3 тысячи организаций закрыли в России за несоблюдение санитарных норм

По итогам первого полугодия 2020 года судебные приставы закрыли 1,3 тыс. организаций, в которых не соблюдались санитарные нормы, введённые из-за коронавируса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

В числе нарушителей – магазины, в которых посетители не носят маски или не соблюдают дистанцию, и подпольные фитнес-клубы, рестораны, салоны красоты, работавшие во время карантина.

Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов подчеркнул, что закрытие 1,3 тыс. организаций за полгода в масштабах всей страны – маленький показатель, поскольку только в Москве около шести тысяч торговых предприятий получили предписания Роспотребнадзора за отсутствие средств индивидуальной защиты у посетителей и продавцов.

С Бишеновым согласен доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Игорь Строганов. По его словам, в России около 3 млн юридических лиц. Таким образом, самую строгую санкцию за невыполнение «коронавирусных» норм применили менее чем к сотой процента всех российских компаний.

Наказание за несоблюдение «коронавирусных» предписаний в Кодексе об административных правонарушениях появилось с апреля. В статью о санитарных правилах добавили ещё два состава. В итоге штрафы выросли в десятки раз – до 15 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. рублей для компаний.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Гарантийный ремонт дороги на центральной улице начался в Гдове
13 августа 2020
ФОТОФАКТ: Гарантийный ремонт дороги на центральной улице начался в Гдове
Тала Нещадимова озвучила стоимость метеорологической станции
13 августа 2020
Тала Нещадимова озвучила стоимость метеорологической станции
Тала Нещадимова: Псковские синоптики не могут дать точный прогноз погоды
13 августа 2020
Тала Нещадимова: Псковские синоптики не могут дать точный прогноз погоды 2
Спортивная площадка в псковском вейк-парке работает бесплатно
13 августа 2020
Спортивная площадка в псковском вейк-парке работает бесплатно
Как погодка: ПАИ-live побывал в Псковском центре по метеорологии
13 августа 2020
Как погодка: ПАИ-live побывал в Псковском центре по метеорологии
«Пуп земли кузнечной» встречает гостей Двора Постникова
13 августа 2020
«Пуп земли кузнечной» встречает гостей Двора Постникова
Как пандемия коронавируса повлияла на реализацию нацпроекта на заводе ПЭМЗ
13 августа 2020
Как пандемия коронавируса повлияла на реализацию нацпроекта на заводе ПЭМЗ
На сырость, плесень и трещины из-за скопления нечистот жалуются жильцы дома в Серёдке
13 августа 2020
На сырость, плесень и трещины из-за скопления нечистот жалуются жильцы дома в Серёдке

Идет загрузка...