Пьяный водитель устроил ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО
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Фото: ПАИ.
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Фото: ПАИ.
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Фото: ПАИ.
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Фото: ПАИ.
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Фото: ПАИ.
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Фото: ПАИ.
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Фото: ПАИ.
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Фото: ПАИ.
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Фото: ПАИ.
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Фото: ПАИ.
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Фото: ПАИ.
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Фото: ПАИ.
В Пскове 13 августа в 21:42 на улице Леона Поземского, возле дома № 8 произошло дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Псковского агентства информации.
На этом участке столкнулись легковые автомобили Ford и Ssangyong. Приехавшие на место ДТП пожарные деблокировали водителя Ford. На месте происшествия также работали сотрудники ДПС, скорой помощи. Водитель госпитализирован.
Установлено, что водитель Ssangyong находился в состоянии алкогольного опьянения.