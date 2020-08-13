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Общество

Пьяный водитель устроил ДТП на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО

  • ДТП на улице Леона Поземского, 8
    Фото: ПАИ.
  • ДТП на улице Леона Поземского, 8
    Фото: ПАИ.
  • ДТП на улице Леона Поземского, 8
    Фото: ПАИ.
  • ДТП на улице Леона Поземского, 8
    Фото: ПАИ.
  • ДТП на улице Леона Поземского, 8
    Фото: ПАИ.
  • ДТП на улице Леона Поземского, 8
    Фото: ПАИ.
  • ДТП на улице Леона Поземского, 8
    Фото: ПАИ.
  • ДТП на улице Леона Поземского, 8
    Фото: ПАИ.
  • ДТП на улице Леона Поземского, 8
    Фото: ПАИ.
  • ДТП на улице Леона Поземского, 8
    Фото: ПАИ.
  • ДТП на улице Леона Поземского, 8
    Фото: ПАИ.
  • ДТП на улице Леона Поземского, 8
    Фото: ПАИ.

В Пскове 13 августа в 21:42 на улице Леона Поземского, возле дома № 8 произошло дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На этом участке столкнулись легковые автомобили Ford и Ssangyong. Приехавшие на место ДТП пожарные деблокировали водителя Ford. На месте происшествия также работали сотрудники ДПС, скорой помощи. Водитель госпитализирован.

Установлено, что  водитель Ssangyong находился в состоянии алкогольного опьянения.

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