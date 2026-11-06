27 сотрудников псковского УМВД занесли на Доску почёта
27 сотрудников УМВД России по Псковской области занесли на Доску почёта – их чествовали на торжественной встрече в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудников удостоили этой высокой чести за выдающиеся результаты в оперативно-служебной деятельности и личный вклад в обеспечение правопорядка на территории Псковской области.
Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников поздравил отличившихся, отметив их профессионализм и достойный пример для молодого поколения полицейских.
Отличившимся вручили специальные свидетельства о занесении на Доску почёта.
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