27 сотрудников псковского УМВД занесли на Доску почёта

16:38, 06 ноября 2026, ПАИ

27 сотрудников УМВД России по Псковской области занесли на Доску почёта – их чествовали на торжественной встрече в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудников удостоили этой высокой чести за выдающиеся результаты в оперативно-служебной деятельности и личный вклад в обеспечение правопорядка на территории Псковской области.

Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников поздравил отличившихся, отметив их профессионализм и достойный пример для молодого поколения полицейских.

Отличившимся вручили специальные свидетельства о занесении на Доску почёта.