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Общество

Памятник Пушкину и надгробия его предков в Псковской области укрыли защитными футлярами

Для защиты от надвигающихся на регион дождей и дождей со снегом сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 6 ноября, установили специальные защитные футляры на мраморный памятник поэту и на надгробные плиты в некрополе Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре. Об этом сообщает музейная служба информации со ссылкой на Екатерину Дмитриеву, заместителя директора Пушкинского заповедника по развитию и продвижению.

Фото: Анна Банько (музей-заповедник «Михайловское»)

Фамильный некрополь Ганнибалов и Пушкиных у алтарной стены Успенского собора находится под постоянным вниманием специалистов «Михайловского». Сотрудники музея регулярно очищают от загрязнений мраморные и гранитные элементы памятника поэту, ухаживают за надгробиями его деда и бабушки – О.А. и М.А. Ганнибалов и за каменной балюстрадой по периметру мемориала. К этой работе привлекают и участников движения пушкинских доброхотов – волонтёров, уже зарекомендовавших себя в музейных проектах.

В ближайшее время защитными чехлами покроют и надгробия на фамильном кладбище Осиповых и Вульфов на городище Воронич, сказала Екатерина Дмитриева.

Напомним, что памятник А. С. Пушкину над его могилой в Святогорском Свято-Успенском монастыре был отреставрирован к празднованию 225-летия со дня рождения поэта. Тогда же на монумент вернули отреставрированный позолоченный крест, обновили надпись, вокруг могилы установили новую ограду и привели в порядок исторические мраморные перила, обрамляющие некрополь.

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