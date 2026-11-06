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Общество

Октябрь 2026 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

Октябрь 2026 года установил новый мировой температурный рекорд. Средняя температура воздуха у поверхности Земли составила 15,35 градуса, что стало самым высоким показателем для этого месяца за весь период наблюдений. Об этом сообщила европейская Служба изменения климата Copernicus, пишут «Ведомости».

Фото: ПАИ

По прогнозам специалистов, 2026 год почти наверняка станет вторым календарным годом в истории, когда средняя глобальная температура превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. Первым таким годом стал 2024-й.

Кроме того, нынешний год, вероятнее всего, окажется вторым самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура за четырёхлетний период с 2023 по 2026 год также может превысить доиндустриальный показатель на 1,5 градуса.

Высокие температуры наблюдались и в предыдущие месяцы. Сентябрь 2026 года занял второе место среди самых тёплых сентябрей за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха составила 16,27 градуса – на 0,82 градуса выше среднего значения за 1991–2020 годы.

Лето 2026 года стало третьим самым жарким в Европе за весь период наблюдений, а в Западной Европе – рекордно жарким. Континент также столкнулся с сильной засухой, исторически низким уровнем стока рек и необычно высокой температурой морской воды.

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