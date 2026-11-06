Октябрь 2026 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

17:15, 06 ноября 2026, ПАИ

Октябрь 2026 года установил новый мировой температурный рекорд. Средняя температура воздуха у поверхности Земли составила 15,35 градуса, что стало самым высоким показателем для этого месяца за весь период наблюдений. Об этом сообщила европейская Служба изменения климата Copernicus, пишут «Ведомости».

По прогнозам специалистов, 2026 год почти наверняка станет вторым календарным годом в истории, когда средняя глобальная температура превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. Первым таким годом стал 2024-й.

Кроме того, нынешний год, вероятнее всего, окажется вторым самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура за четырёхлетний период с 2023 по 2026 год также может превысить доиндустриальный показатель на 1,5 градуса.

Высокие температуры наблюдались и в предыдущие месяцы. Сентябрь 2026 года занял второе место среди самых тёплых сентябрей за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха составила 16,27 градуса – на 0,82 градуса выше среднего значения за 1991–2020 годы.

Лето 2026 года стало третьим самым жарким в Европе за весь период наблюдений, а в Западной Европе – рекордно жарким. Континент также столкнулся с сильной засухой, исторически низким уровнем стока рек и необычно высокой температурой морской воды.