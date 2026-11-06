Как распознать рак лёгких и кто находится в группе риска, рассказали в программе «Анамнез». Главное

16:20, 06 ноября 2026, ПАИ

Гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 6 ноября стал врач-онколог, торакальный хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Магомед Камалов.

Главное из эфира:

– рак лёгких остаётся на первом месте в мире по смертности среди онкологических заболеваний;

– Псковской области за последние годы удалось выйти на первое место в СЗФО по раннему выявлению благодаря широкому применению КТ;

– основной возраст заболевших – 40–50 лет, рак лёгких выявляется и у 20–30-летних;

– курение, вредные техногенные производства, излучение, гормональные изменения – основные факторы риска;

– на ранней стадии рак лёгкого никак себя не проявляет, но утомляемость, потеря веса, длительный кашель – сухой или с мокротой, изменения на коже, боли в суставах могут быть симптомами заболевания;

– в 2027 году планируется ввести в диспансеризацию для групп высокого риска низкодозное КТ лёгких, что позволит улучшить выявляемость;

– вейпы и кальяны нельзя считать безопасной альтернативой обычным сигаретам;

– через 30–40 лет лечение онкологических заболеваний будет проводиться преимущественно с помощью медикаментов.