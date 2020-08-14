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В Пскове и Опочке задержали подозреваемых в краже продуктов

В Пскове и Опочке задержали граждан, которые совершили кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

13 августа сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получили сигнал «Тревога» из магазина на Рижском проспекте. Прибыв на место, они задержали 20-летнего псковича, который похитил продукты из торгового зала.

В этот же день в Опочке в магазине на улице Пушкина был задержан 32-летний мужчина. Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.

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