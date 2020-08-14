Детский фестиваль «Кукарача» пройдёт в Пскове

16:02, 14 августа 2020, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр и Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области и управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области в этом году уже в третий раз проведут фестиваль «Кукарача». Фестиваль является смотром молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

По словам организаторов, основной идеей мероприятия является самореализация молодёжи, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, и её объединение вокруг деятельности в рамках различных видов искусств.

«В этом году фестиваль поменяет формат, в связи с эпидемиологической обстановкой заявочный конкурсный этап пройдёт в октябре. Поэтому уже сейчас можно начинать готовить творческие номера и работы», – отметили организаторы фестиваля. Кроме того, в этом году акцент сместится в образовательную часть: у ребят, подавших заявки, будет возможность пройти мастер-классы у специалистов в области культуры по разным видам творчества.

В этом году организаторы фестиваля расширили количество номинаций: помимо вокала, хореографии и декламации, добавились живопись, лепка и фотография. Все конкурсные работы и номера должны соответствовать тематике фестиваля – «Зимняя сказка». С более подробной информацией можно ознакомиться в Положении о конкурсе.

В прошлом году фестиваль «Кукарача» собрал более 80 детей и подростков. Для участников были организованы мастер-классы, досуг, помощь в постановке номеров.

Справки по телефону: 89532421000 – Марина Костюк, 89113621988 – Олеся Назарой.