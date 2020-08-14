Петербургские археологи ищут в Усвятах древнюю деревянную крепость

19:30, 14 августа 2020, ПАИ

Древнюю крепость Усвят ищет в Псковской области археологическая экспедиция из Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

В Усвятском районе работает археологическая экспедиция Института истории материальной культуры Российской академии наук, главной целью которой является поиск древнего города Ярослава Мудрого Усвят (Въсвячь).

Конкретная задача сезона 2020 года – найти деревянно-земляную древнерусскую крепость моложе первого летописного упоминания Усвят в 1021 году.

Раскопки по гранту Российского фонда фундаментальных исследований «Усвят: древнерусский город на Новгородско-Полоцком пограничье» ведут в районе уже второй год. Во время прошлой экспедиции на Юрьевых горах был исследован культурный слой XII–XIII веков. Найдена неукреплённая крепость, под которой обнаружен средневековый языческий могильник.

В ходе археологических изысканий в текущем сезоне на другом раскопе найден христианский могильник (жальник), который может являться частью городского некрополя Усвята XIII века. Помимо человеческих останков, археологи нашли крестик из розового овручского сланца, железное кресало, нож, стеклянные бусы. На месте исследований также подняли арабскую монету, связанную, вероятно, с более ранним культурным слоем.

Сегодня на объекте работает группа из 30 человек. В основном это студенты вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Исследовательский проект рассчитан на три года, поэтому раскопки будут продолжаться и в следующем сезоне. Вместе с тем руководитель экспедиции отметил, что всё это только первые шаги в большой научной работе. «Подробную историю Усвят мы сможем вам рассказать не ранее чем через 10 лет, после проведения ещё далеко не одной экспедиции», – сказал Иван Еремеев.