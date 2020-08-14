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Общество

Полицейские продолжают поиски пропавшего без вести псковича

Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

В Псковской области продолжается поиск 45-летнего псковича Иванова Александра Геннадьевича, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, с 5 сентября 2018 года мужчина отсутствует по месту жительства. О местонахождении мужчины уже почти два года ничего не известно.

На вид Александру около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

В день исчезновения пропавший был одет в чёрную шапку, камуфлированную куртку, брюки зелёного тона и тёмные зимние кроссовки. С собой была чёрная сумка через плечо.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Иванова, который является уроженцем посёлка Брусово Тверской области, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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