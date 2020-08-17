0
01:04
Михаил Ведерников обсудит с представителями молодежного движения актуальные вопросы
20:12
Россияне возвращаются из Италии
17:54
До +27 градусов ожидается в Псковской области 17 августа
17:02
В Сочи задержали родителей после видео с жонглированием двухмесячной дочерью
16:04
За день до 79-летия скончался народный артист РСФСР Николай Губенко
15:00
ФОТОФАКТ: Новый мурал начали рисовать в Пскове на улице Байкова
14:09
В Псковской области зафиксированы новые заражения в трёх очагах коронавируса
Еще новости
Общество

Опубликован список смертельно опасных продуктов

Среди них оказались яйца, грибы и арахис, сообщает РИА «Новости». Издание ссылается на информацию американского управления по санитарному надзору и турецкой газеты Sözcü.

В перечень также включены кофе, тунец, брокколи, устрицы и сосиски.

Опасность связана со строгими требованиями к свежести продуктов, правилами их выращивания, обработки, приготовления и употребления. О каждом продукте написано подробно. В основном перечисляются широко известные сведения: опасно есть яйца сырыми, горячий кофе может стать причиной ожога, грибы – отравления, а арахис способен вызвать аллергический приступ.

Однако в списке упоминаются и менее очевидные причины. Так, например, брокколи следует тщательно мыть, чтобы избежать попадания в организм кишечной палочки, устрицы становятся переносчиками инфекций из-за загрязнения водоёмов, а тунец опасен для детей и младенцев в утробе матери, рассказывает РИА «Новости».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников обсудит с представителями молодежного движения актуальные вопросы
17 августа 2020
Михаил Ведерников обсудит с представителями молодежного движения актуальные вопросы
Россияне возвращаются из Италии
16 августа 2020
Россияне возвращаются из Италии
До +27 градусов ожидается в Псковской области 17 августа
16 августа 2020
До +27 градусов ожидается в Псковской области 17 августа
В Сочи задержали родителей после видео с жонглированием двухмесячной дочерью
16 августа 2020
В Сочи задержали родителей после видео с жонглированием двухмесячной дочерью
За день до 79-летия скончался народный артист РСФСР Николай Губенко
16 августа 2020
За день до 79-летия скончался народный артист РСФСР Николай Губенко
ФОТОФАКТ: Новый мурал начали рисовать в Пскове на улице Байкова
16 августа 2020
ФОТОФАКТ: Новый мурал начали рисовать в Пскове на улице Байкова
В Псковской области зафиксированы новые заражения в трёх очагах коронавируса
16 августа 2020
В Псковской области зафиксированы новые заражения в трёх очагах коронавируса
Школьники из трёх районов области прибыли в Псков для участия в культурно-просветительском маршруте
16 августа 2020
Школьники из трёх районов области прибыли в Псков для участия в культурно-просветительском маршруте

Идет загрузка...