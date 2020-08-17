Опубликован список смертельно опасных продуктов

23:44, 16 августа 2020, ПАИ

Среди них оказались яйца, грибы и арахис, сообщает РИА «Новости». Издание ссылается на информацию американского управления по санитарному надзору и турецкой газеты Sözcü.

В перечень также включены кофе, тунец, брокколи, устрицы и сосиски.

Опасность связана со строгими требованиями к свежести продуктов, правилами их выращивания, обработки, приготовления и употребления. О каждом продукте написано подробно. В основном перечисляются широко известные сведения: опасно есть яйца сырыми, горячий кофе может стать причиной ожога, грибы – отравления, а арахис способен вызвать аллергический приступ.

Однако в списке упоминаются и менее очевидные причины. Так, например, брокколи следует тщательно мыть, чтобы избежать попадания в организм кишечной палочки, устрицы становятся переносчиками инфекций из-за загрязнения водоёмов, а тунец опасен для детей и младенцев в утробе матери, рассказывает РИА «Новости».