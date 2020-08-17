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Общество

«Луки-Энергия» одержала победу со счетом 4:1 на старте сезона

Фото: ФК "ЛУКИ-ЭНЕРГИЯ" ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | Кирилл Сафонов

Футбольная команда «Луки-Энергия» приняла участие в первом матче сезона и одержала победу со счетом 4:1, сообщил пресс-атташе клуба Владимир Богатырёв в официальной группе команды в социальной сети «ВКонтакте».

В субботу, 15 августа, «Луки-Энергия» приняла участие в первом матче спортивного сезона 2020-2021 годов. Из-за действующих противовирусных ограничений ОЛИМП-Первенство России по футболу прошло без зрителей. Тем не менее фанаты поддерживали любимые команды с наружной стороны ограждения.

Итогом матча стала победа «Луки-Энергии» над «Зенитом-2» со счётом 4:1. Команда, одержав победу, записала себе в актив 3 турнирных очка.

Следующий матч пройдет в среду, 19 августа, в 17:00. Это будет кубковый поединок 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу 2020-2021 годов с «Олимп-Долгопрудным».

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