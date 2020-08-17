Ужесточить борьбу с санкционной продукцией предложил Россельхознадзор

09:21, 17 августа 2020, ПАИ

В качестве борьбы с нелегальными поставками санкционной продукции в России Россельхознадзор предложил правительству ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта. Об этом в понедельник, 17 августа, рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт, пишет газета «Известия».

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это (нелегальные поставки. — Ред.) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», - заявил Данкверт в интервью РБК.

По его словам, нарушители продовольственного эмбарго с каждым годом действуют всё изощреннее и доказать, что это санкционная продукция, сложно. В частности, по его словам, предприниматели выдают запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки.

Руководитель ведомства отметил, что за рубежом есть однозначный способ решения данной проблемы. Если продукция ввезена незаконно, то «конфискуется всё, включая машины». В России на данный момент такой практики нет. Кроме того, если транспорт перевозит продукты без документов и нет прямых доказательств, что это санкционные товары, то груз просто отправляется в страну, из которой он прибыл.

Данкверт считает, что уличенных в провозе санкционной продукции водителей следует на время лишать права посещать Россию, и предлагает создать в Белоруссии, Казахстане информационные системы, которые будут отслеживать таких нарушителей, пишет «Газета.ру».