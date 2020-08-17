Артснаряд обезвредили в Опочке
В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила на улице Загородной в Опочке артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра.
Ранее псковские спасатели вблизи деревни Загорье Псковского района разминировали четыре немецкие противопехотные мины.