Артснаряд обезвредили в Опочке

09:30, 17 августа 2020, ПАИ

В Псковской области за последние сутки спасатели обезвредили один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук обезвредила на улице Загородной в Опочке артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра.

Ранее псковские спасатели вблизи деревни Загорье Псковского района разминировали четыре немецкие противопехотные мины.