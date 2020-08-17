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Общество

Шахматная рассадка, маски и дезинфекторы: Когда в Пскове снова можно будет сходить в кино

Фото: Дарья Хваткова

С 15 августа (с 1 августа по всей России, но окончательное решение каждый регион принимает самостоятельно) после практически полугодового перерыва в Псковской области возобновляют свою работу кинотеатры. Соответствующее изменение губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес в свой Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Псковское агентство информации выяснило, когда же псковичи смогут снова насладиться фильмами на большом экране в темном зале.  

Первым кинотеатром, который поспешил возобновить работу после карантина стал Silver Cinema — начиная с минувших выходных там можно посмотреть условные премьеры: отечественную комедию «Красотка в ударе» с Юлией Александровой, военный блокбастер «Форпост» и, к примеру, «Неистового» с Расселом Кроу.

Кинотеатр крупнейшей сети «Мираж Синема», наоборот, с открытием не особо торопится. В разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации представители «Миража» заявили, что кинотеатр в Пскове снова распахнет свои двери предварительно 20 августа, в премьерный четверг. Впрочем, как таковых «премьер» ждать не стоит: студии перенесли большинство своих крупных релизов, поэтому в псковском «Мираже» с 20 августа начнут показывать, в частности, зомби-блокбастер «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и шпионский триллер «Агент Ева» с Джессикой Честейн. Синефилам не стоит возлагать на август особых надежд и лучше уж дождаться 3 сентября, когда в прокате выйдет долгожданный «Довод» Кристофера Нолана, переносивший дату релиза уже несколько раз за время пандемии.

Фото: Муслим Камалов

Местные кинотеатры Пскова «Смена» и «Победа», входящие в состав киноразвлекательного центра «Волшебный Город», тоже запланировали открыться в этот четверг, 20 августа, сообщил директор центра Александр Судома. Правда пока репертуар у локальных кинотеатров совсем скудный: в афише заявлен только прошлогодний типично-оккультный хоррор «Западня для дьявола».

Но теперь посмотреть новые фильмы будет не совсем просто. Роспотребнадзор совместно с крупнейшими российскими киносетями разработали комплекс мер, которые учитывают мировой опыт в области кинопоказа по предотвращению распространения короновирусной инфекции. Теперь, согласно рекомендациям, в частности, общая заполняемость зала не должна превышать более 50%, сидеть зрители обязаны в масках, к тому же в шахматном порядке и с дистанцией не менее 1,5 метра друг от друга.

Фото: Дарья Хваткова

Всем зрителям на входе будут обязаны проверить температуру, также они могут воспользоваться средством для дезинфекции рук. Интервалы между сеансами увеличены, чтобы дополнительно проветрить залы и провести тщательную санитарную обработку всех контактных поверхностей. Вентиляция во всех помещениях будет работать с выключенным режимом рекуперации воздуха, говорится в рекомедациях. 

Помимо этого, между кассами и киосками обеспечено безопасное расстояние, пункты продажи билетов должны будут регулярно обрабатываться сертифицированными дезинфицирующими средствами. В зоне продажи билетов и продукции кинобара нанесена разметка для соблюдения необходимой дистанции.

Фото: Дарья Хваткова

Кроме того, каждый сотрудник кинотеатра тестируется на COVID-19. Кинотеатры обязаны будут обеспечить весь персонал средствами индивидуальной защиты, а контакты между работниками минимизировать благодаря специальным маршрутам и продуманному расписанию. Также все сотрудники кинотеатра будут носить одноразовые маски и перчатки, обрабатывать служебные помещения.

Эти рекомендации по безопасности распространяются абсолютно на все кинотеатры на территории России.

Муслим Камалов
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