Шахматная рассадка, маски и дезинфекторы: Когда в Пскове снова можно будет сходить в кино

15:23, 17 августа 2020, ПАИ

С 15 августа (с 1 августа по всей России, но окончательное решение каждый регион принимает самостоятельно) после практически полугодового перерыва в Псковской области возобновляют свою работу кинотеатры. Соответствующее изменение губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес в свой Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Псковское агентство информации выяснило, когда же псковичи смогут снова насладиться фильмами на большом экране в темном зале.

Первым кинотеатром, который поспешил возобновить работу после карантина стал Silver Cinema — начиная с минувших выходных там можно посмотреть условные премьеры: отечественную комедию «Красотка в ударе» с Юлией Александровой, военный блокбастер «Форпост» и, к примеру, «Неистового» с Расселом Кроу.

Кинотеатр крупнейшей сети «Мираж Синема», наоборот, с открытием не особо торопится. В разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации представители «Миража» заявили, что кинотеатр в Пскове снова распахнет свои двери предварительно 20 августа, в премьерный четверг. Впрочем, как таковых «премьер» ждать не стоит: студии перенесли большинство своих крупных релизов, поэтому в псковском «Мираже» с 20 августа начнут показывать, в частности, зомби-блокбастер «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и шпионский триллер «Агент Ева» с Джессикой Честейн. Синефилам не стоит возлагать на август особых надежд и лучше уж дождаться 3 сентября, когда в прокате выйдет долгожданный «Довод» Кристофера Нолана, переносивший дату релиза уже несколько раз за время пандемии.

Местные кинотеатры Пскова «Смена» и «Победа», входящие в состав киноразвлекательного центра «Волшебный Город», тоже запланировали открыться в этот четверг, 20 августа, сообщил директор центра Александр Судома. Правда пока репертуар у локальных кинотеатров совсем скудный: в афише заявлен только прошлогодний типично-оккультный хоррор «Западня для дьявола».

Но теперь посмотреть новые фильмы будет не совсем просто. Роспотребнадзор совместно с крупнейшими российскими киносетями разработали комплекс мер, которые учитывают мировой опыт в области кинопоказа по предотвращению распространения короновирусной инфекции. Теперь, согласно рекомендациям, в частности, общая заполняемость зала не должна превышать более 50%, сидеть зрители обязаны в масках, к тому же в шахматном порядке и с дистанцией не менее 1,5 метра друг от друга.

Всем зрителям на входе будут обязаны проверить температуру, также они могут воспользоваться средством для дезинфекции рук. Интервалы между сеансами увеличены, чтобы дополнительно проветрить залы и провести тщательную санитарную обработку всех контактных поверхностей. Вентиляция во всех помещениях будет работать с выключенным режимом рекуперации воздуха, говорится в рекомедациях.

Помимо этого, между кассами и киосками обеспечено безопасное расстояние, пункты продажи билетов должны будут регулярно обрабатываться сертифицированными дезинфицирующими средствами. В зоне продажи билетов и продукции кинобара нанесена разметка для соблюдения необходимой дистанции.

Кроме того, каждый сотрудник кинотеатра тестируется на COVID-19. Кинотеатры обязаны будут обеспечить весь персонал средствами индивидуальной защиты, а контакты между работниками минимизировать благодаря специальным маршрутам и продуманному расписанию. Также все сотрудники кинотеатра будут носить одноразовые маски и перчатки, обрабатывать служебные помещения.

Эти рекомендации по безопасности распространяются абсолютно на все кинотеатры на территории России.