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Общество

«Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Новый фильм Кристофера Нолана («Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар») под названием «Довод» выйдет в российских кинотеатрах 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-прокатчика «Каро-Премьер».

Ранее сообщалось, что картина должна была выйти 10 сентября. Из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире и закрытия кинотеатров релиз фильма переносился уже неоднократно. На данный момент в большинстве европейских стран «Довод» выйдет 26-27 августа.

Сюжет «Довода» до сих пор держится в секрете. Из трейлера известно лишь то, что главный герой пытается предотвратить третью мировую, путешествуя через реалии международного шпионажа, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики.

Предыдущий фильм Кристофера Нолана — «Дюнкерк» — вышел летом 2017 года. Рецензию кинообозревателя ПАИ Муслима Камалова можно прочитать здесь

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