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Общество

Кинотеатры, театры и бассейны в Псковской области возобновляют работу

Фото: Дарья Хваткова

С 15 августа в Псковской области возобновляют свою работу бассейны, театры и кинотеатры. Соответствующее изменение внесено в указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно указу, в помещениях кинотеатров и театров количество посетителей не должно превышать 50 процентов от общей вместимости зрительного зала. Кроме того, обязательно соблюдение рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

В бассейнах необходимо наличие при входе дезинфицирующих средств для обработки рук. Работники бассейны будут обязаны носить маски и перчатки, за исключением случаев их непосредственного нахождения в плавательном бассейне. Работникам и посетителям бассейна необходимо будет соблюдать социальную дистанции не менее 1,5 метра. При необходимости для этого будет закрыта часть кабинок для переодевания.

В плавательном бассейне может находить не более одного человека на 10 кв. м площади воды. При этом, если в бассейне проходит групповое занятие, необходимо обеспечить нахождение в бассейне не более одного человека на 5 кв. м площади.

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