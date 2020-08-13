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Политика

Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение новых президентских выборов в республике после принятия новой Конституции. Об этом он заявил во время визита на Минский завод колёсных тягачей, сообщает телеканал «Беларусь-24».

«Нам надо принять новую Конституцию. Вы её должны принять на референдуме, потому что мы прежде Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», – сказал Александр Лукашенко.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, было задержано более шести тысяч человек. По данным ЦИК, победу с 80,1 % одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. 

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