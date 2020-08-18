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Общество

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Аналитики считают, что сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. С открытием для россиян некоторых международных направлений доходы от международного роуминга начали увеличиваться, но к концу года они могут восстановиться лишь на 15-30% от уровня 2019-го. Об этом сообщает газета «Известия».

В пиковый отпускной сезон операторы могут недополучить 10-16 млрд рублей в связи с закрытием границ. Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. 

По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем услуги связи с начала года подорожали на 3,5%. В ФАС отметили, что в основном это коснулось абонентов, пользующихся архивными тарифами. Операторы пересматривают условия старых контрактов чаще всего в сторону увеличения. Новые предложения обходятся дороже, но, как правило, предоставляют абонентам больше гигабайт и минут. 

Таким образом компании скрыто стимулируют клиентов платить больше. Операторы «большой четверки» заявили, что тарифы на сам международный роуминг с момента его возобновления были снижены. 

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