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Общество

Известный художник стрит-арта Константин Zmogk Данилов открыл фестиваль граффити «Плеск» в Пскове

Известный художник стрит-арта Константин Zmogk Данилов открыл фестиваль граффити и стрит-арт культуры «Плеск» в Пскове. Новый мурал появился на фасаде дома № 135 на улице Ипподромной.

Изюминкой творчества мужчины являются роботы-богатыри. Все работы являются эксклюзивными. «Персонажа я сам выбрал» - поделился Константин с корреспондентом газеты «Псковская правда». Вдохновением послужила история Псковского края. За основу художник взял известную картину Павла Корина «Александр Невский». Центром рисунка стали меч и руки героя. 

На создание граффити художник потратил два дня. Константин Zmogk замечает, что прохожие не остались равнодушными и почти каждый оценил рисунок по достоинству. Он подчеркнул, что это большая редкость в его практике. 

Куратор фестиваля Антон Беднов признается, что «это большая удача, что фестиваль открыл именно Костя Zmogk – художник с мировым именем, участник крупных международных арт-мероприятий, человек стоящий у истоков стрит-культуры. Он уже давно находится в таком статусе, когда сам решает, куда ехать и в чем участвовать». 

Фестиваль будет продолжаться всю неделю. Художники из разных городов России собрались в Пскове чтобы реализовать свои проекты, которые были выбраны путем голосования в Интернете. Всего разрисуют 13 объектов.

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