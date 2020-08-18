Известный художник стрит-арта Константин Zmogk Данилов открыл фестиваль граффити «Плеск» в Пскове

13:38, 18 августа 2020, ПАИ

Известный художник стрит-арта Константин Zmogk Данилов открыл фестиваль граффити и стрит-арт культуры «Плеск» в Пскове. Новый мурал появился на фасаде дома № 135 на улице Ипподромной.

Изюминкой творчества мужчины являются роботы-богатыри. Все работы являются эксклюзивными. «Персонажа я сам выбрал» - поделился Константин с корреспондентом газеты «Псковская правда». Вдохновением послужила история Псковского края. За основу художник взял известную картину Павла Корина «Александр Невский». Центром рисунка стали меч и руки героя.

На создание граффити художник потратил два дня. Константин Zmogk замечает, что прохожие не остались равнодушными и почти каждый оценил рисунок по достоинству. Он подчеркнул, что это большая редкость в его практике.

Куратор фестиваля Антон Беднов признается, что «это большая удача, что фестиваль открыл именно Костя Zmogk – художник с мировым именем, участник крупных международных арт-мероприятий, человек стоящий у истоков стрит-культуры. Он уже давно находится в таком статусе, когда сам решает, куда ехать и в чем участвовать».

Фестиваль будет продолжаться всю неделю. Художники из разных городов России собрались в Пскове чтобы реализовать свои проекты, которые были выбраны путем голосования в Интернете. Всего разрисуют 13 объектов.